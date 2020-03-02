Daniel Sturridge'e futboldan men cezası! - Son Dakika
Son Dakika Spor Daniel Sturridge'e futboldan men cezası! - Son Dakika Spor

Daniel Sturridge'e futboldan men cezası!

6 saat önce

Trabzonspor'un sabah saatlerinde sözleşmesini feshettiği Daniel Sturridge'e İngiltere Futbol Federasyonu'ndan men cezası geldi.

Daniel Sturridge'e futboldan men cezası!, System.String[]

Trabzonspor'un sabah saatlerinde sözleşmesini feshettiği Daniel Sturridge'e İngiltere Futbol Federasyonu'ndan men cezası geldi.


İngiltere Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'e 17 Haziran 2020'ye kadar FIFA ülkelerinde geçerli olmak üzere men cezasıyla birlikte 150 bin sterlin para cezası verildiğini açıkladı.


Sakatlıkları nedeniyle sezon başından bu yana Trabzonspor'un pek fazla yararlanamadığı Daniel Sturridge, bordo-mavili kulüple yolların ayrılması yönünde anlaşma sağladı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Daniel Sturridge, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:17 
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