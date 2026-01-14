Danimarka Bakanı'ndan Kuzey Kutbu Açıklaması

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD ile Grönland hakkında yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın endişelerini bir dereceye kadar paylaştığını belirterek, "Kuzey Kutbu'nda kesinlikle yeni bir güvenlik durumu var" dedi. - WASHINGTON