Danimarka Başbakanı Frederiksen, yapay zeka tarafından hazırlanan konuşma yaptı - Son Dakika
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Danimarka Başbakanı Frederiksen, yapay zeka tarafından hazırlanan konuşma yaptı

02.06.2023 01:25

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, kısmen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT kullanılarak yazılan bir konuşma yaptı. Frederiksen, "Yapay zeka artık gelecek değil, bu bir gerçek. Yapay zeka henüz anlamadığımız şekilde toplumumuzu değiştirecek." dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in yapay zekanın yenilikçi yönlerini ve risklerini vurgulamak için parlamentoda yaptığı konuşmanın bir kısmı ChatGPT tarafından hazırlandı.

"HEM BÜYÜLEYİCİ HEM KORKUTUCU"

Son dönemde çok tartışılan ChatGPT'nin önemine dikkati çeken Frederiksen, yapay zekanın yapabileceklerinin hem büyüleyici hem de korkutucu olduğunu söyledi.

"BU BİR GERÇEK"

Yapay zekanın saniyeler içerisinde konuşma yazabildiğini, bir üniversite ödevi veya rapor hazırlayabildiğini kaydeden Frederiksen, bunu gerçekçi bir şekilde yapabildiğini ve çok az kişinin arkasında bir insan değil bir robotun olduğuna inandığını ifade etti. Frederiksen, "Yapay zeka artık gelecek değil, bu bir gerçek. Yapay zeka henüz anlamadığımız şekilde toplumumuzu değiştirecek." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Danimarka Başbakanı Frederiksen, yapay zeka tarafından hazırlanan konuşma yaptı - Son Dakika


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