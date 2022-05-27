Danimarka'da eski emniyet mensubu özel bilgileri çalmakla suçlandı - Son Dakika
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Danimarka'da eski emniyet mensubu özel bilgileri çalmakla suçlandı

27.05.2022 13:45
Danimarka'da eski emniyet mensubu özel bilgileri çalmakla suçlandı

Danimarka'da eski emniyet mensubunun, 140 çalışanın cep telefonuna izinsiz erişim sağlayarak 100'den fazla soruşturma materyaline ulaştığı bildirildi.

Danimarka'da eski emniyet mensubunun, 140 çalışanın cep telefonuna izinsiz erişim sağlayarak 100'den fazla soruşturma materyaline ulaştığı bildirildi.

Polis merkezinden yapılan açıklamada, hacklenen telefonlardan edinilen materyallerin, çocuk pornografisi görüntüleri ve cihaz sahiplerinin özel fotoğraflarını içerdiği belirtildi.

Polis yetkilileri, 100'den fazla soruşturma materyaline erişim sağlayan şüphelinin yaklaşık 140 çalışanın cep telefonlarını en az bir kez, bazı cep telefonlarının ise 30 defaya kadar hacklediğini söyledi.

Şüphelinin fotoğraflara nasıl eriştiği ve polis memuru mu yoksa sivil bir çalışan mı olduğu hakkında açıklama yapılmadı.

Kimliği açıklanmayan şüpheli, cinsel taciz, bilgisayar korsanlığı, görevini kötüye kullanma ve çocuk pornografisi barındırmakla suçlanıyor.

Şüpheli, suçlu bulunması durumunda para cezası veya altı yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Duruşma tarihi açıklanmadı.???????

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Kaynak: AA

Danimarka, Polis, Güncel, Son Dakika

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