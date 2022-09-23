Danimarka'da vizon yetiştiriciliğine yeniden izin verilecek - Son Dakika
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Danimarka'da vizon yetiştiriciliğine yeniden izin verilecek

23.09.2022 15:53
Danimarka'da vizon yetiştiriciliğine yeniden izin verilecek

Danimarka'da hükümet, vizon yetiştiriciliğine yönelik geçici yasağın 1 Ocak'ta sona ereceğini ve Kovid-19 salgınından öncekine göre "önemli ölçüde azaltılmış" bir seviyede yeniden başlamasına izin verileceğini bildirdi.

Danimarka'da hükümet, vizon yetiştiriciliğine yönelik geçici yasağın 1 Ocak'ta sona ereceğini ve Kovid-19 salgınından öncekine göre "önemli ölçüde azaltılmış" bir seviyede yeniden başlamasına izin verileceğini bildirdi.

Çevre ve Gıda Bakanlığı yetkilileri, "vizon yetiştiriciliğini önemli ölçüde azaltılmış şekilde yeniden başlatacaklarını ve bazı tedbirler getirilmesinin ardından halk sağlığı için sınırlı bir risk oluşturacağını" düşündüklerini belirtti.

Hükümetin geçici yasağı 1 Ocak'ta kaldırma kararının, Danimarka'daki hastalıkların yayılmasını haritalayan bir devlet kurumu olan Statens Serum Institut tarafından yapılan bir değerlendirmeye dayandığı aktarıldı.

Yetkililerin, bugün, Danimarka vizon endüstrisinin temsilcileriyle "sektör için enfeksiyon önleme tedbirlerini gözden geçirmek" için bir araya gelmesi planlanıyor.

Kasım 2020'de yasaklanmıştı

Ülkede, Kovid-19'un vizonlarda mutasyona uğraması nedeniyle insanlara yayılabilme ihtimaline karşılık Kasım 2020'de vizon yetiştiriciliği yasaklanmıştı.

4 Kasım 2020'de, vizon çiftliklerindeki yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi yönünde karar alındığı duyurulmuştu.

Vizonların itlafına başlanması üzerine, hükümetin riskli bölgeler dışında vizon çiftliklerindeki vizonları öldürme kararının yasal dayanağının olmadığı ortaya çıkmıştı.

Hükümet bu nedenle özür dilemiş ve parlamentoda çoğunluğu sağlamasına destek veren sol partiler ve Liberal Sol Parti ile yasal boşluğu dolduracak yasayı parlamentodan geçirmişti.

"Minkgate" olarak adlandırılan skandalda, eleştirilerin hedefi olan Gıda Bakanı Mogens Jensen 18 Kasım 2020'de istifa etmişti.

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Kaynak: AA

Danimarka, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka'da vizon yetiştiriciliğine yeniden izin verilecek - Son Dakika

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