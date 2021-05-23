Danimarka'da Kovid-19'un Hindistan mutasyonuna rastlandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iki kez mutasyon geçirdiği için "çift mutant" olarak bilinen Hindistan varyantı Danimarka'da da görüldü.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Hint varyantı B.1.617'nin Glostrup'ta bir konut bölgesinde görüldüğünü bildirdi.

Glostrup Belediyesi ile yakın iş birliği içinde olduklarını kaydeden Heunicke, belediye görevlilerin, virüsün rastlandığı bölgede kapı kapı gezerek vatandaşlara test çağrısı yaptığını belirtti.

Danimarka Devlet Televizyonu DR, virüsün Hindistan varyantının İngiltere varyantına göre yüzde 50 daha hızlı yayıldığını aktardı.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu bulunan Danimarka'da ilk aşılamanın başladığı 27 Aralık 2020'den bu yana toplamda 1 milyon 822 bin 2 kişiye aşı yapıldı. Bunların 1 milyon 165 bin 308'ine ikinci doz aşıları da vuruldu.