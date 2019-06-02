Son Dakika Haberleri: Danimarka'da Müslümanlara yönelik provokasyon
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Danimarka'da Müslümanlara yönelik provokasyon

1 saat önce

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen iftar programını protesto eden aşırı sağcılar, Kur'an-ı Kerim yaktı ve "Avrupa Bizim" yazan pankart açtı.

Danimarka'da Müslümanlara yönelik provokasyon, System.String[]
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen iftar programını protesto eden aşırı sağcılar, Kur'an-ı Kerim yaktı ve "Avrupa Bizim" yazan pankart açtı.
Hayırseverlerin organizasyonundaki "Belediye Meydanı'nda İftar" programı, Kopenhag Belediye Meydanı'nda düzenlendi.
Her yıl düzenlenen iftar, aşırı sağcı bir grubun protestosuna sahne oldu.
Aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön) lideri Rasmus Paludan ve partililer, iftar saatinde belediye meydanına gelerek burada Kur'an-ı Kerim'i yaktı.
Akşam ezanının okunmasının ardından meydanı gören bir otelin balkonuna "Avrupa bizim" yazılı pankart asan aşırı sağcılar, megafon ile İslam ve Müslüman karşıtı sloganlar attı.
Olay yerine gelen polis, pankartı kaldırdıktan sonra aşırı sağcıları bölgeden uzaklaştırdı.
Aşırı sağcılar, yaptıkları eylemi Youtube üzerinden canlı yayınladı.
Öte yandan kendilerini "Barış Bekçileri" olarak adlandıran Danimarkalılar da sarı yelekler giyerek meydanın etrafında iftar bitene kadar bekledi.
İftara katılanlara destek veren Danimarkalılar, aşırı sağcılara tepki gösterdi.
Yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar, yapılan duaların ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:54 Kaynak: AA
Avrupa, Kopenhag, Danimarka, Güncel
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