Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a Grönland yanıtı
Dünya

Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a Grönland yanıtı

Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a Grönland yanıtı
05.01.2026 10:59
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı işgal etmek istediğini belirten sözlerine "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar" diye yanıt verdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı alma isteğini yeniden gündeme getirmesinin ardından açıklamada bulundu.

Frederiksen, "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor ve tehditlerini durdurmalılar. Çünkü ABD'nin, Danimarka Krallığı Birliği'ni oluşturan iki özerk bölgeden herhangi birini ilhak etme hakkı ve yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Frederiksen, Grönland'ın bir NATO toprağı olduğunu da vurgulayarak, adanın ittifakın kolektif güvenlik garantisi kapsamında bulunduğunu bildirdi.

TEHDİDİNE UÇAKTA DEVAM ETTİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken Venezuela, İran, Küba, Kolombiya, Meksika'yla birlikte Grönland'a ilişkin tehdidini de sürdürdü.

Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia eden Trump "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak" dedi.

Kaynak: DHA

