Dünya

Danimarka'nın Şam Büyükelçiliği 2026'da Açılıyor

30.01.2026 18:19
Danimarka, 2012'de kapatılan Şam Büyükelçiliği'ni 2026'da yeniden açacağını duyurdu.

DANİMARKA Dışişleri Bakanlığı, 2012 yılında kapatılan Şam Büyükelçiliği'nin 2026 yılı içerisinde yeniden hizmete açılacağını duyurdu.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, parlamentonun Dış Politika Komitesi'ne yaptığı bilgilendirmede, büyükelçiliğin 2026 yılının ilerleyen aylarında açılacağını ve Suriye'ye bir büyükelçi atanacağını açıkladı.

Büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla Suriye'deki olumlu gelişmeleri destekleme konusunda daha etkili olacaklarını belirten Rasmussen, "Suriye geçici hükümeti ile sığınmacıların geri dönüşü ve iadesi konusundaki iş birliğini artırmak istiyoruz. Geçtiğimiz kasım ayında Şam'a yaptığım ziyarette Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bu konuyu görüşmüştüm. Ülkede bir büyükelçiliğimizin bulunması, bu süreçleri takip etmek için bize daha iyi fırsatlar sunacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

18:09
