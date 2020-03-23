Danıştay'daki başkanlık seçimine korona virüsü engeli - Son Dakika

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Danıştay'daki başkanlık seçimine korona virüsü engeli
6 saat önce
Danıştay'da 25 Mart'ta yapılması planlanan başkanlık seçimi korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Danıştay'da 25 Mart'ta yapılması planlanan başkanlık seçimi korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 20 Mart'ta yaş haddinden emekli olmuştu. Yeni başkanı belirlemek amacıyla 25 Mart'ta Danıştay Genel Kurulu'nda seçim yapılması kararlaştırılmıştı. Danıştay'daki başkanlık seçiminin korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi. Erteleme kararının Danıştay üyelerine gönderilen mesajla bildirildiği belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:00 Kaynak: İHA
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