Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Bakan kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine TOKİ konut ve iş yerleri için başlattığımız yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu belirterek 247 milyon lira borç kapama işleminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bu süreçte ödeme güçlüğü çeken vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Kurum, "100 Bin Sosyal Konut' projemizde bugüne dek 36 bin 73 konutumuzun hak sahiplerini belirledik. Bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Kura çekimlerini Temmuz sonunda tamamlayacağız. 100 bin sosyal konutun temellerini de Haziran ayında atıyoruz.

Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Dönüşüm projelerimizi pandemi tedbirlerimizi de alarak gerçekleştiriyoruz. 50 Bin Sosyal Konut' projemiz kapsamında 35 bin 252 konutun inşaatı sürüyor" ifadesini kullandı.

(İHA)