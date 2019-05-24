Son Dakika Haberleri: Darbeden sonra kurulan ilk parlamentoyu açtı

Darbeden sonra kurulan ilk parlamentoyu açtı

6 saat önce

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 2014 yılında yapılan darbeden sonra gerçekleştirilen genel seçimlerde oluşturulan yeni parlamentonun ilk oturumunu açtı.

Darbeden sonra kurulan ilk parlamentoyu açtı, System.String[]
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 2014 yılında yapılan darbeden sonra gerçekleştirilen genel seçimlerde oluşturulan yeni parlamentonun ilk oturumunu açtı. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, 2014 yılında ülkede yapılan darbe sonrası geçtiğimiz Mart ayında yapılan genel seçimlerin sonuçlarına göre oluşturulan Tayland'da Temsilciler Meclisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tayland Dışişleri Bakanlığının Büyük Salonu'nda düzenlenen açılış tören, ülkedeki tüm televizyon kanallarında canlı olarak yayınlandı. Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri ayağa kalkarak, kralı karşıladı. Kral da hükümetin ilk oturumunu kısa bir konuşma ile onurlandırdı. Kral konuşmasında, "2019'da parlamentonun ilk oturumunun açıldığını ilan ediyorum. Milletvekillerinden Tayland halkına dürüst, vicdani ve onurlu bir şekilde hizmet etmelerini istiyorum" dedi. Milletvekilleri ve senatörler 24 ve 25 Mayıs'ta yeni başbakanı seçecekler. Tayland'da genel seçimler 24 Mart'ta yapılmıştı.
(Serkan Bayar/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:25 Kaynak: İHA
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