Darbuka Konçertosu ile Doğu ve Batı Müziği Buluşuyor

(İZMİR) - Doğu'nun ritimleri ve Batı'nın klasik müziği aynı sahnede buluşuyor. Şef Hamdi Akatay, darbukayı solo konçerto enstrümanı olarak sahneye taşıyarak dinleyicilere hem yenilikçi hem de etkileyici bir müzikal dünya sunacak. "Darbuka Konçertosu", İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla 20 Kasım Perşembe saat 20.00'de Elhamra Sahnesi'nde olacak.

Başta darbuka olmak üzere bendir, kahon, tef ve kudüm gibi enstrümanlarla kendine has bir müzik icra eden Şef Hamdi Akatay, "Barışın Müzik Dili" adıyla Doğu'nun ritimlerini ve Batı'nın klasik müziğini aynı sahnede buluşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 20 Kasım Perşembe saat 20.00'de Elhamra Sahnesi'nde düzenlenecek "Darbuka Konçertosu", dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu özel gecede, darbukanın büyüleyici tınıları klasik orkestra ile harmanlanarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Tüm İzmirliler, bu müzik yolculuğuna ücretsiz katılabilecek.

Hamdi Akatay sahnede

Çok sayıda albümde perküsyon icracısı olarak katkı veren Hamdi Akatay, içinde yer aldığı uluslararası projeler kapsamında Berlin Filarmoni ve Kraliyet Filarmoni orkestraları gibi senfonik orkestralara eşlik ederken, doğaçlama caz performansları da gerçekleştiriyor. Evrensel Darbuka Metodu (2013) adlı kitabı ile Türkiye coğrafyasına ait ritim kültürünün çeşitliliğinin anlaşılmasına katkıda bulunan Akatay, İzmir'in Tepecik semtinde yaşayan Romanlar'dan oluşan Tepecik Filarmoni Orkestrası'nın da kurucusu.