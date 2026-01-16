Darende\'de Camide Yangın Paniği

Malatya'nın Darende ilçesinde bir caminin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Darende ilçesine bağlı Şuğul Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan caminin çatı bölümünde bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, camide maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA