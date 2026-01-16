Darende'de Camide Yangın Paniği - Son Dakika
Darende'de Camide Yangın Paniği

Darende\'de Camide Yangın Paniği
16.01.2026 18:03
Malatya'nın Darende ilçesinde bir caminin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir caminin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Darende ilçesine bağlı Şuğul Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan caminin çatı bölümünde bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, camide maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Darende, Malatya, İtfaiye, 3-sayfa, Son Dakika

