Darende'de zirai don ve monilya hastalığı kayısılarda sorun - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde zirai don ve monilya hastalığından dolayı birçok kayısı ağaçlarının olumsuz etkilediği ileri sürüldü.



Darende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya yaptığı açıklamada, kayısı bahçelerinde yaptığı incelemelerde 2 bin kayısı üreticisinin olumsuz etkilendiğini ileri sürdü. Kaya, "Korona virüs önlemleri sebebiyle kayısı üreticilerimiz kayısı ağaçlarında ilaçlama da yapamadı. Birçok yerde ağaç yanıklığı, monilya hastalığından dolayı kayısılar çiçek açmadan yandı. Ağaçlar kuruma noktasına geldi. Kayısı üreticisi, yaşanan virüs olayına mı yansın, ağacına mı yansın yaşanan don olayına mı yansın. Dolayısıyla üreticiler mağdur vaziyettedir. Burada bir gerçek var ki, kayıp olan bir emek ve yaşanacak olan geçim sıkıntısı var" ifadelerini kullandı.



Darende ilçesinde yaklaşık 2 bin ailenin kaysı ile geçimini temin ettiğini belirten Kaya, "Darende, Malatya kayısısının yüzde 22' sini karşılıyor. Yani, kayısının dörtte birine yakınını Darende yetiştiriyor. Buda Darende'nin kayısıda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.



Kaya, "Bazı bölgelerimizde azda olsa meyve var. Ama yüksek kesimlerde ve Tohma Suyu boyu diye tabir ettiğimiz bölgede don olayı daha etkili olmuş. Kısacası ben kayısı üreticilerinin yaşadığı don olayını gündeme getiriyorum. Zor günler üreticilerimizi bekliyor. Üretici emeğini vermiş, ilaçlamasını yapmaya çalışmış, yazın olacak sulama masrafı derken Darendeli kayısı üreticilerin umudu başka bahara kaldı" diye konuştu. - MALATYA