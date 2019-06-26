Son Dakika Haberleri: DARETLEME: CRISTIANO RONALDO'NUN MALLORCA'YA KARŞI BAŞKANI
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DARETLEME: CRISTIANO RONALDO'NUN MALLORCA'YA KARŞI BAŞKANI

1 saat önce

2011-12 sezonunda LaLiga sezonunda Real Madrid'in son maçında Cristiano Ronaldo'nun gol hedefini yeniden yaşayın. O yıl LaLiga'nın şampiyonu Los Blancos, CR7'nin Marcelo'nın desteklediği bir golle golü attığı bir oyunda Santiago Bernabéu'da Mallorca ile karşılaştı. Ronaldo'nun takım arkadaşları Mesut Özil'den bir destek ve Karim Benzema'dan güzel bir takım golü ile skoru tamamladılar.

2011-12 sezonunda LaLiga sezonunda Real Madrid'in son maçında Cristiano Ronaldo'nun gol hedefini yeniden yaşayın. O yıl LaLiga'nın şampiyonu Los Blancos, CR7'nin Marcelo'nın desteklediği bir golle golü attığı bir oyunda Santiago Bernabéu'da Mallorca ile karşılaştı. Ronaldo'nun takım arkadaşları Mesut Özil'den bir destek ve Karim Benzema'dan güzel bir takım golü ile skoru tamamladılar.
DARETLEME: CRISTIANO RONALDO'NUN MALLORCA'YA KARŞI BAŞKANI
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:06 
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