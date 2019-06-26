DARETLEME: CRISTIANO RONALDO'NUN MALLORCA'YA KARŞI BAŞKANI
1 saat önce
2011-12 sezonunda LaLiga sezonunda Real Madrid'in son maçında Cristiano Ronaldo'nun gol hedefini yeniden yaşayın. O yıl LaLiga'nın şampiyonu Los Blancos, CR7'nin Marcelo'nın desteklediği bir golle golü attığı bir oyunda Santiago Bernabéu'da Mallorca ile karşılaştı. Ronaldo'nun takım arkadaşları Mesut Özil'den bir destek ve Karim Benzema'dan güzel bir takım golü ile skoru tamamladılar.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:06
2011-12 sezonunda LaLiga sezonunda Real Madrid
'in son maçında Cristiano Ronaldo
'nun gol hedefini yeniden yaşayın. O yıl LaLiga'nın şampiyonu Los Blancos, CR7'nin Marcelo'nın desteklediği bir golle golü attığı bir oyunda Santiago Bernabéu'da Mallorca ile karşılaştı. Ronaldo'nun takım arkadaşları Mesut Özil
'den bir destek ve Karim Benzema
'dan güzel bir takım golü ile skoru tamamladılar.
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