Darıca'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti için ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçenin

Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında bir sitenin iskelesinin açıklarında, deniz yüzeyinde hareketsiz duran erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılarak tekneye alınan ceset, iskeleye getirildi.

Yapılan ilk incelemede, 50'li yaşlarda olduğu belirlenen cesette bozulmalar tespit edildi. Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Erol POLAT/KOCAELİ,