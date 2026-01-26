Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak'ta Darıca'da bir inşaattan çeşitli malzemelerin çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemede şüpheli E.K. (48), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?