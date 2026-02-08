Darıca\'da Jeneratör Yangını

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kahvehanenin balkonundaki jeneratörde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazımkarabekir Mahallesi Tuna Sokak'ta 4 katlı apartmanın ikinci katında faaliyet gösteren kahvehanenin balkonunda bulunan jeneratörde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
