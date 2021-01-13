Darıca Gençlerbirliği Başkanı Arif Gülen: "12 maçlık cezayı yetersiz buluyorum"

Misli.com 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği'nin başkanı Arif Gülen, 17. hafta karşılaşmasında futbolcularına tekme atan Büyükçekmece Tepeciksporlu Alper Sürücü'ye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 12 maç men ve 3 bin 600 lira para cezasını yetersiz bulduğunu söyledi.

Gülen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tip hareketleri ve futbolcuları Türk futbolunda görmek istemediklerini belirterek, "Eğilmiş bir oyuncuya uçan tekme atan bir kişinin futbolcu olmaması gerekir." dedi.

O darbeyi alan futbolcunun ciddi sağlık sorunları yaşayabileceğini ifade eden Gülen, "Maç bitmiş, gelip uçan tekme atıyorsan, buna ne denebilir? PFDK'ye bakarsan onlar da en üst cezayı verdiklerini söyleyecekler. Sahada bir futbolcu ne yaparsa lisansı iptal edilir? Bunu sorgulamak lazım. 12 maçlık cezayı yetersiz buluyorum. Verilecek en üst sınır buysa eğer, bizim TFF delegeleri olarak oturup bununla alakalı PFDK'nin elini güçlendirecek kararlar almamız lazım. Bir futbolcu sahada meslektaşının kafasına kramponla uçan tekme atıyorsa, meslekten men edilmesi lazım." diye konuştu.

Büyükçekmece Tepecikspor'un başkanından, Alper Sürücü'nün lisansını feshetmesini beklediğini dile getiren Gülen, böylesi bir kararın herkes için emsal olabileceğini vurguladı.

Gülen ayrıca, maç bitiminde tekmeye maruz kalan futbolcuların darp raporu aldığını ve süreci avukatların takip ettiğini sözlerine ekledi.

Kocaeli'de 7 Ocak'ta oynanan ve 1-1 sonuçlanan Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıkmıştı. Ev sahibi ekibin futbolcuları, kendilerine tekme attığı gerekçesiyle rakip oyuncu Alper Sürücü hakkında şikayette bulunmuştu.