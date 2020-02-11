Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes'i kupanın dışına itti

Anadolu Efes: 81-71

SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Osman Sinan İşgüder

1'İNCİ PERİYOT: 24-14

İLK YARI: 38-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-49

5 FAUL: 32.50 Singleton (Anadolu Efes)

Solgar Vitamin Erkekler Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Darüşşafaka Tekfen, kendi sahasında Anadolu Efes'i 81-71 yenerek Ankara'da düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk takımı oldu.