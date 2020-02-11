Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes'i kupanın dışına itti - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes'i kupanın dışına itti - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes'i kupanın dışına itti

6 saat önce

Anadolu Efes: 81-71SALON: VolkswagenHAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Osman Sinan İşgüderDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Browne 22, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 4, Jones 13, Hamilton 16, Doğuş Özdemiroğlu 8, Berk Demir 2, Colson 5, Mahir Ağva 2, Kartal Özmızrak 1ANADOLU EFES: Larkin 6, Buğrahan...

Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes'i kupanın dışına itti, System.String[]

Anadolu Efes: 81-71

SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Osman Sinan İşgüder

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN:  Browne 22, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 4, Jones 13, Hamilton 16, Doğuş Özdemiroğlu 8, Berk Demir 2, Colson 5, Mahir Ağva 2, Kartal Özmızrak 1

ANADOLU EFES:  Larkin 6, Buğrahan Tuncer, Simon 22, Singleton 10, Pleiss 10, Beaubois 14, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 5, Tolga Geçim 4, Yiğitcan Saybir

1'İNCİ PERİYOT:  24-14

İLK YARI: 38-39

3'ÜNCÜ PERİYOT:  58-49

5 FAUL:  32.50 Singleton (Anadolu Efes)

Solgar Vitamin Erkekler Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Darüşşafaka Tekfen, kendi sahasında Anadolu Efes'i 81-71 yenerek Ankara'da düzenlenecek Dörtlü Final'in ilk takımı oldu.


Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
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