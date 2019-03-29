Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih: 92 - 87

Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih: 92 - 87

14 dakika önce

SALON: Volkswagen Arena HAKEMLER: Christos Christodoulou, Emilio Perez, Uros NikolicDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kartal Özmızrak 13, Mert Akay, Emircan Koşut, Berk Demir 2, Stanton Kidd 8, Doğuş Özdemiroğlu 9, Oğuz Savaş 2, Toney Douglas 26, Zanis Peiners, Jon Diebler 6, Jeremy Evans 20, Michael...

Darüşşafaka Tekfen - Bayern Münih: 92 - 87, System.String[]


SALON:   Volkswagen Arena 

HAKEMLER: Christos Christodoulou, Emilio Perez, Uros Nikolic

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kartal Özmızrak 13, Mert Akay, Emircan Koşut, Berk Demir 2, Stanton Kidd 8, Doğuş Özdemiroğlu 9, Oğuz Savaş 2, Toney Douglas 26, Zanis Peiners, Jon Diebler 6, Jeremy Evans 20, Michael Eric 6

BAYERN MÜNİH: Petteri Koponen 23, Leon Radosevic 8, Vladimir Lucic 9, Maodo Lo, Nihad Dedovic 20, Stefan Jovic 10, Danilo Barthel 8, Derrick Williams 5, Devin Booker 4, Nemanja Dangubic, Braydon Hobbs, Alex King

1'İNCİ PERİYOT: 14 - 27 

DEVRE: 44 - 50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-67

THY Euroleague'nin 29'uncu haftasında Darüşşafaka Tekfen sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Wolkswagen Arena'da oynanan mücadelede temsilcimiz Darüşşafa Tekfen, rakibini 92-87'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen 4'üncü galibiyetini alırken, Bayern Münih 15'inci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Darüşşafaka'dan Toney Douglas oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:24 Kaynak: DHA

Volkswagen, Darüşşafaka, Bayern Münih, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Spor
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