Datça\'da Badem Üreticilerine Eğitim Toplantısı

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Çeşme Mahallesi'nde badem üretimi yapan çiftçilere yönelik "Badem Hastalık ve Zararlıları" konulu Çiftçi Tarla Okulu Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi.

Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitimde, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar üreticilerle bir araya geldi.

Eğitimde, badem üretiminde sahada karşılaşılan hastalık ve zararlılar hakkında uygulamaya yönelik bilgiler paylaşıldı. Program kapsamında uzmanlar tarafından, badem yetiştiriciliğinde yaygın olarak görülen hastalık ve zararlı türleri, bu etmenlerin verim üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele yöntemleri detaylı şekilde anlatıldı. Doğru zamanlama ve uygun yöntemlerle yapılan mücadelenin hem ürün kalitesini yükselttiği hem de üreticilerin ekonomik kayıplarını azalttığı ifade edildi. - MUĞLA