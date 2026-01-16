Datça'da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü İş Yerine Daldı - Son Dakika
Datça'da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü İş Yerine Daldı

Datça'da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü İş Yerine Daldı
16.01.2026 19:57
Datça'da fren yerine gaza basan sürücü iş yerine daldı, şans eseri yaralanan olmadı.

Muğla'nın Datça ilçesinde iddiaya göre fren yerine gaza basan sürücü iş yerine dalarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Doktor Turgut Dündar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. (25) yönetimindeki 48 R 6233 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerine daldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü kontrol amaçlı Datça Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, vitrin camları kırılan iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ulaşım, Datça, Muğla, Son Dakika

