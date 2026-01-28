Datça\'da Sağanakta Mahsur Kalan Şahıs Kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derenin taşması sonucu akıntıya kapılan otomobilinden inip, ağaca tutunan A.U., ekipler tarafından kurtarıldı.

Datça'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karaköy mevkisindeki derenin debisi yükselmesi sonucu taştı. Derenin taştığı bölgedeki yoldan otomobiliyle geçmek isteyen A.U., aracıyla akıntıya kapıldı. Otomobilden inip, bir ağaca tutunan A.U., telefonla yakınlarını arayıp yardım istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, Sahil Güvenlik ile MAG-AME (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saat süren çalışması sonucu A.U., mahsur kaldığı alandan kurtarıldı. A.U., hipotermi riskine karşılık ambulans ile Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.