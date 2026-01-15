Datça'da Tarla'da Kalp Krizi Sonucu Ölüm - Son Dakika
3-sayfa

Datça'da Tarla'da Kalp Krizi Sonucu Ölüm

15.01.2026 21:57
Muğla'nın Datça ilçesinde 72 yaşındaki Abdurahim Varışoğlu, tarla ziyaretinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Muğla'nın Datça ilçesinde tarlada aniden rahatsızlanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Sındı Mahallesi Zeytincik mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurahim Varışoğlu (72) isimli vatandaş, arkadaşıyla birlikte gezmek amacıyla bölgeye geldi. Zeytincik mevkiinde bulunan tarlada bulunduğu sırada aniden rahatsızlanan Varışoğlu, olduğu yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbara üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Varışoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Güvenlik, Hastane, 3-sayfa, Datça, Muğla, Kaza, Son Dakika

22:52
