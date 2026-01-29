Datça\'da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İskele Mahallesi'nde bulunan evinde yaşayan şahıstan uzun süredir haber alınamaması üzerine şahsın yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, 73 yaşındaki İbrahim Durdu isimli şahsın yerde hareketsiz halde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Durdu'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA