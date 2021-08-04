Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Datça, güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü ilçenin 48.17 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 09.00'da meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahalleleri Yazıköy, Cumalı, Sındı, Mesudiye ve Yakaköy'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.