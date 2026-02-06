Davis Cup'ta Türkiye 2-0 Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Davis Cup'ta Türkiye 2-0 Önde

Davis Cup\'ta Türkiye 2-0 Önde
06.02.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Slovenya'ya karşı Davis Cup serisinin ilk gününü 2-0 galibiyetle tamamladı.

SLOVENYA'nın Velenje kentinde Bela dvorana Velenje'de, 6-7 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Davis Cup Türkiye- Slovenya World Group I Play-Off serisinde A Milli Erkek Takımımız ilk günü 2-0 galibiyetle tamamladı.

Serinin ilk karşılaşmasında Davis Cup'ta ilk maçına çıkan Mert Alkaya ilk galibiyetini de elde etti. Mert, Sebastian Dominko'yu 7-5, 7-6 yenerek Türkiye'yi 1-0 öne taşıdı. İkinci maç Yankı Erel ile Bor Artnak'ın mücadelesine sahne oldu. 1 saat 47 dakika süren karşılaşmada Yankı Erel, Artnak'ı 7-6, 6-1'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

İlk günü galibiyetle kapatan Ay-yıldızlılar yarın TSİ 13.00'de çiftler mücadelesine çıkacak.

Kaptanlığını Erhan Oral'ın yaptığı A Milli Erkek Takımımızın kadrosunda Mert Alkaya, Yankı Erel, Ergi Kırkın, Kerem Yılmaz ve Kaan Işık Koşaner yer alıyor. Milli takımımızın kondisyonerliğini Cemal Şahin Ünal, fizyoterapistliğini Sercan Yıllı üstleniyor.

Kaynak: DHA

Slovenya, Türkiye, Olaylar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Davis Cup'ta Türkiye 2-0 Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
Forvet transferi olacak mı Tedesco’dan net cevap Forvet transferi olacak mı? Tedesco'dan net cevap
Trump’tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider
SGK ve BDDK’ya kritik atamalar SGK ve BDDK'ya kritik atamalar
Norveç’te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında Norveç'te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında
Başsavcı Gürlek CHP’lilerden kazandığı tazminatları AFAD’a bağışlıyor Başsavcı Gürlek CHP'lilerden kazandığı tazminatları AFAD'a bağışlıyor

21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 21:35:48. #7.11#
SON DAKİKA: Davis Cup'ta Türkiye 2-0 Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.