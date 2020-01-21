Davos'ta konuşan Trump ile Greta isim vermeden birbirlerini eleştirdi

İsviçre'nin Davos kentinde başlayan Dünya Ekonomik Forumu'na katılan ABD Başkanı Donald Trump ile iklim aktivisti Greta Thunberg isim vermeden birbirlerini eleştirdi.



50. Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada daha çok ABD'nin ekonomik büyümesi ve diğer ülkelerle yaptıkları ticari anlaşmalardan bahseden Trump iklim ve çevre konusundaki felaket senaryolarının ise reddedilmesi çağrısında bulundu.