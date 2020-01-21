Davos'ta konuşan Trump ile Greta isim vermeden birbirlerini eleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Davos'ta konuşan Trump ile Greta isim vermeden birbirlerini eleştirdi - Son Dakika Dünya

Davos'ta konuşan Trump ile Greta isim vermeden birbirlerini eleştirdi

6 saat önce

Davos'ta konuşan iklim aktivisti Greta, Trump'ın ağaç dikme programına katılacağını söylemesinin ardından "ağaç dikmek güzel ama yetmez" ifadelerini kullandı.

Davos'ta konuşan Trump ile Greta isim vermeden birbirlerini eleştirdi, System.String[]

İsviçre'nin Davos kentinde başlayan Dünya Ekonomik Forumu'na katılan ABD Başkanı Donald Trump ile iklim aktivisti Greta Thunberg isim vermeden birbirlerini eleştirdi.


50. Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada daha çok ABD'nin ekonomik büyümesi ve diğer ülkelerle yaptıkları ticari anlaşmalardan bahseden Trump iklim ve çevre konusundaki felaket senaryolarının ise reddedilmesi çağrısında bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:32 
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