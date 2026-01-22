Davos'ta NATO ve Arktik Güvenliği Görüşüldü - Son Dakika
Davos'ta NATO ve Arktik Güvenliği Görüşüldü

22.01.2026 07:44
Kanada Başbakanı Carney, Davos'ta NATO ve Arktik güvenliğini ele aldı, Grönland'ın egemenliğine vurgu yaptı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Arktik güvenliği, Grönland ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Carney, Rutte ile görüşmesinde Grönland dahil olmak üzere Danimarka'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi.

Carney, Grönland'ın geleceğine ilişkin kararların Grönland ve Danimarka tarafından alınması gerektiğini vurguladı.

Tarafların NATO'nun karşı karşıya olduğu sınamalara dikkat çektiği görüşmede, ilk önceliğin Arktik bölgesinin güvenliğinin sağlanması olduğu, bu kapsamda İttifakın kuzeybatı kanadında yeni savunma yatırımlarının hızlandırılması gerektiği ifade edildi.

Carney, Kanada'nın 10 yıl içinde savunma harcamalarını dört katına çıkarma hedefini dile getirdi ve bu yatırımların Arktik bölgedeki egemenliği güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti.

Taraflar ayrıca Ukrayna'da barış çabalarını ele aldı, NATO'nun Ukrayna'nın barış ve güvenliğini desteklemeye devam etmesinin önemini vurguladı.

Carney-Kristersson görüşmesi

Kanada Başbakanı Carney, İsveç Başbakanı Kristersson ile yaptığı görüşmede ise egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini teyit etti.

Görüşmede, Grönland'ın geleceğine ilişkin kararların yine Grönland ve Danimarka'ya ait olduğu konusunda mutabık kalındı.

İki lider Arktik bölgesinde işbirliğini de görüşürken, bu konuda düzenli temasların sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Kaynak: AA

