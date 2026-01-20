Davos'ta Yapay Zeka ve Ekonomik Zorluklar - Son Dakika
Davos'ta Yapay Zeka ve Ekonomik Zorluklar

20.01.2026 15:41
İsviçre Başkanı Parmelin, WEF'te yapay zeka ve küresel ekonomik zorluklara dikkat çekti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu.

Toplantıya katılan tüm ülkelerin temsilcilerine teşekkür eden Parmelin, "Katılımınız, ulusumuz ve İsviçre için bir trajediyle başlayan bir yılda özellikle anlamlı. Crans-Montana'daki yangın felaketi sırasında gösterdikleri destek ve dayanışma için ilgili tüm ülkelere teşekkür ediyorum." dedi.

Parmelin, 2025'in küresel ölçekte jeopolitik, ekonomik ve dijital çalkantılar gibi bir dizi zorluklar getirdiğini hatırlatarak, "2026 henüz yeni başladı. Ukrayna, Gazze, Sudan ve şimdi de Venezuela ile İran gibi potansiyel gerilim noktaları ve çalkantıların işaretleri var. Ekonomik politika açısından, korumacılık tüm dünyada yükselişte. Ayrıca yapay zekanın rolü ve kontrolüyle ilgili birçok çözülmemiş sorun hala cevapsız kalıyor." diye konuştu.

Bu yıla, teknolojik gelişmelerin yanı sıra ekonomik ve güvenlik endişelerinin de damgasını vuracağına işaret eden Parmelin, yapay zekanın hızlı yükselişinin, toplumların dokusunu derinden dönüştürmeye hazırlandığını söyledi.

Parmelin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Getirdiği değişiklikler, insan yaşamının her alanında, ekonomide, yönetimde ve günlük hayatımızdaki her adımda görülecek. Çalışma, iletişim ve karar alma biçimlerimizi değiştiriyor. Bu nedenle yapay zeka hem riskler hem de fırsatlar sunuyor. Yapay zeka dijital dönüşüm, siber suç ve dezenformasyon tehlikelerini beraberinde getirecek ancak özellikle sağlık alanında heyecan verici fırsatlar da sunacak. Teknoloji asla doğası gereği iyi veya kötü değildir, onu nasıl kullandığımıza bağlıdır ve onu olumlu bir müttefik haline getirmek için kullanıcılarının derin bir sorumluluk duygusuna sahip olması gerekir."

"Karşılıklı yarar sağlayan bu tür anlaşmalar tesadüfen gerçekleşmez"

İsviçre'nin, siyasi istikrarı sağlamaya yardımcı olan tutarlılıktan güç aldığının altını çizen Parmelin, İsviçre'nin, küresel ekonominin ayrılmaz bir parçası olduğunu da dile getirdi.

Parmelin, "Şu anda önceliklerimizden biri, en sadık ve önemli ortaklarımızla ilişkilerimizi istikrara kavuşturmak ve genişletmektir. İsviçre, özellikle ticaret ve bilim alanlarında korumacılığa eğilimli mevcut ortamda dahi uluslararası ilişkilerini çeşitlendirmeye devam etmek istiyor." dedi.

Serbest ticaretin başarısına inandıklarını ve anlaşma ağlarını genişletmeye devam etmek istediklerini belirten Parmelin, bunu başarmak için tüm tarafların yararına olacak, iyi sonuçlar veren ve eşit şartlarda müzakereler yürütebilmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Parmelin, "Karşılıklı yarar sağlayan bu tür anlaşmalar tesadüfen gerçekleşmez. Bunları sabırla, adım adım inşa etme yeteneğine sahibiz. Kişisel temaslar ve diyaloğa girme isteği çok önemlidir ve bizde her ikisi de mevcuttur. WEF her zaman bu diyaloğa katkıda bulundu ve bu yıl da İsviçre'de bize olağanüstü bir uluslararası değişim platformu sunduğu için teşekkür etmek istiyorum. İsviçre, tarafsız bir ülke olarak buna uyum sağlıyor. İsviçre, kurallara dayalı uluslararası düzen, hukuk, insan hakları ve serbest ticaret lehine sorumluluklarını üstlenmeye isteklidir. Bu değerler her zaman bizi tanımlamıştır." dedi.

Kaynak: AA

