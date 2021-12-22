Davul-zurna tutup göbek atarak doların düşmesini kutladı, çevredekiler düğün sandı - Son Dakika

Samsun'da bir vatandaş davul-zurna tutup göbek atarak doların düşmesini kutladı, çevredekiler ise düğün sandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi tedbirlerinin ardından TL, döviz karşısında değer kazandı. Vatandaşın yoğun döviz satmasıyla dolar, 18 TL'den 12,5 TL'ye kadar geriledi.

Samsun'da yaşayan 61 yaşındaki emekli polis Cemal Çakır, daha önce kendisi ile alay edip doların daha da yükseleceğini söyleyip sevinen kişilere gönderme yapmak amacıyla davul-zurna tuttu. Çakır, davul-zurna eşliğinde göbek attı. Sokağın ortasında tek başına 'dolar düştü' diye bağırarak göbek atan Çakır, vatandaşların da yoğun ilgisine maruz kaldı. Yoldan geçen vatandaşlar önce düğün sandı, sonra da gerçeği öğrenince Cemal Çakır'ı cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

"DOLAY ARTINCA GÖBEK ATMIŞLARDI, BEN DE DOLAR DÜŞÜNCE DAVUL-ZURNA ÇAĞIRIP OYNADIM"

Doların tarihi rekor kırmasına sevinen kişilere gönderme yapmak için davul-zurna ekibi tuttuğunu ifade eden Cemal Çakır, "Şu anda Atakum Türk-İş mevkisindeyiz. Burada dolar çıkınca millet sevinip, göbek atıyordu. Ben de dolar fiyatları inince davul- zurna tutarak göbek atıyorum. Dolar 18 TL'ye gelince millet daha da yukarı çıkacak diye göbek atıyordu. Ben de şimdi daha da aşağıya düşecek diye göbek atıyorum. Vatandaş olarak doların düşmesinden dolayı çok sevinçliyim. Gerçek CHP'lilere ve Atatürkçülere sözüm yok ama bu vatanı satanlara, ihanet edenleredir isyanımız var" dedi.

"GELİN ALINIYOR SANDIM, DOLAY DÜŞTÜ DİYE OYNUYORMUŞ"

Yoldan geçerken sokağın ortasında göbek atan Cemal Çakır'ı gören Melahat Aksoy ise ilk başta 'düğün var' sandığını belirterek, "Davul ve zurna sesi gerçekten çok hoş. Utanmasam ben de oynayacağım. Bunu yapanı tebrik ediyorum. İlk başta düğün var zannettim, gelin almaya geldiklerini düşündüm. Böyle bir şeyle de ilk defa karşılaşıyorum. Çok şaşırdım ama güzel" diye konuştu.

(Erdi Demür-Ünsal Karka-İHA)