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DAVULLU ZURNALI 'DON' NÖBETİ - Son Dakika

DAVULLU ZURNALI 'DON' NÖBETİ

16.01.2022 10:36

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altı sebze üreticileri, 16 saat süren don nöbetlerini davul ve zurna eşliğinde eğlenceli hale getiriyor.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altı sebze üreticileri, 16 saat süren don nöbetlerini davul ve zurna eşliğinde eğlenceli hale getiriyor. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce Davulcusuyla, zurnacısıyla kendi aralarında güzel bir birlik ve beraberlik var. Çiftçilik zor. Sabaha kadar soğukta don nöbeti tutmak da zor dedi.

Kumluca'ya bağlı Karacaören Mahallesi, Soğucaksu mevkisindeki örtü altı sebze üreticileri, ürünlerine don vurmaması için yaklaşık 16 saat nöbet tutuyor. Gün içinde odun kesip, seraların içinde biriktiren üreticiler, don başlayınca sobaları ateşliyor. Akşam saatlerinde havanın kararması ile başlayan don nöbeti, sabah güneşin doğuşuna kadar sürüyor. Don nöbeti tutan üreticiler, bu uzun süre için de komşu seraları da ziyaret edip, birlikte vakit geçiriyor. Davul ve zurnanın da eşlik ettiği ziyaretler aynı zamanda eğlenceye de dönüşüyor. Mahallede zurna çalan Mehmet Göven ve davulcu Soner Kırdal'ın ritmine eşlik eden üreticiler, hep birlikte oynuyor.

'SERA, SERA DOLAŞIYORUZ'

Domates üreticisi Şaban Kaan Çetiner (18), Odunlarımızı gün içinde hazırlıyoruz. Gece kolaylık oluyor. Dereceler 2'ye düşünce yakıyoruz. Sıfıra düşünce seraların ısısını yükseltmek zor oluyor dedi. Salatalık üreticisi Mehmet Çetiner (29) Gündüz odunlarımızı kesip, parçalayıp seraların içinde biriktiriyoruz. Akşam olunca da seralarımızdaki sobaları yakıyoruz. Gece saat 12.00'de yakarsak, sabaha kadar en az 8--10 saat don nöbeti tutuyoruz diye konuştu. Üretici Şafak Uysal (30) Gece boyunca 16 saat don nöbeti tutuyoruz. Seralardaki odun sobalarını tek tek dolaşıyoruz. Mahallemizde davul zurna çalan arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte sera sera dolaşıyoruz. Komşularımızı ziyaret ediyoruz. Eğlenecek bir şeyler buluyoruz sabaha kadar. Zaman böyle geçiyor ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDE ZURNAMIZ ÇALIYORUZ'

Kabak üreticisi, aynı zamanda zurnacı Mehmet Göven (32) de şunları söyledi 4 dönüm kabak seram var. Havalar soğuk. Don olayı var. 16 saat gibi uzun süre don nöbeti tutuyoruz. Arkadaşlarla birlikte kabak ve biber seralarını gezip dolaşıyoruz. Sağ olsun Ziraat Odası Başkanı'mız Hidayet Kökce, bugün bizleri ziyaret etti. Hidayet Başkanı'mız her zaman çiftçinin yanındadır. Bizleri yalnız bırakmaz. Arkadaşlarımızla birlikte eğleniyoruz. Elimizde zurnamız çalıyoruz. Başka türlü vakit geçmiyor.?

'DÜNYANIN EN ZOR MESLEĞİ'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, dünyanın en zor mesleğini yaptıklarını belirterek Burası Soğucaksu bölgesi. İsmi kadar soğuk bir bölgemiz. Çiftçilerimizi ziyarete geldik. 15- 16 saat don nöbeti tutuyorlar. Köylülerimiz birbirlerini tanıdığı için çok güzel bir muhabbet ve sohbetleri var. Davulcusuyla, zurnacısıyla kendi aralarında güzel bir birlik ve beraberlik var. Çiftçilik zor. Sabaha kadar soğukta don nöbeti tutmak da zor. Çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Bu şekilde samimi bir ortamda bu şekilde eğlendikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum dedi.

DAVULLU ZURNALI 'DON' NÖBETİ
DAVULLU ZURNALI 'DON' NÖBETİ
DAVULLU ZURNALI 'DON' NÖBETİ
DAVULLU ZURNALI 'DON' NÖBETİ
DAVULLU ZURNALI 'DON' NÖBETİ
DAVULLU ZURNALI 'DON' NÖBETİ
DAVULLU ZURNALI 'DON' NÖBETİ
DAVULLU ZURNALI 'DON' NÖBETİ

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Ziraat Odası, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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