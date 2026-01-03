Davutoğlu'ndan ABD'nin Venezuela Saldırısına Tepki - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Davutoğlu'ndan ABD'nin Venezuela Saldırısına Tepki

03.01.2026 16:21
Davutoğlu, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını uluslararası hukuk ihlali olarak niteledi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin olarak, "Uluslararası hukuk ilkeleri Trump-Netanyahu ikilisi tarafından açıkça çiğneniyor. Bundan sonra gücü yeten her ülke kendi hinterlandında benzer bir tutumu sergileme hakkını kendinde görürse bütün bölgelerde sürekli gerilimler ve savaşlar dönemi başlayabilir" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'nin Venezuela'ya saldırısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"'Sistemik Deprem' bütün şiddetiyle devam ediyor. Kendini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren Trump daha bir yıl dolmadan İran ve Yemen'den sonra Venezuela'yı da vurdu, Başkan Maduro'yu kaçırdı; desteklediği İsrail Orta Doğu'da soykırım yapıyor, ülkeleri bombalıyor, bölmeye çalışıyor. Uluslararası hukuk ilkeleri Trump-Netanyahu ikilisi tarafından açıkça çiğneniyor. Bundan sonra gücü yeten her ülke kendi hinterlandında benzer bir tutumu sergileme hakkını kendinde görürse bütün bölgelerde sürekli gerilimler ve savaşlar dönemi başlayabilir.

Türkiye böyle bir döneme, Siyasi kutuplaşmalarla zedelenen toplumsal bünyesini ortak aidiyet bilincine uygun şekilde güçlendirerek; Günlük siyasetin kısır tartışmalarına değil riskleri ve fırsatları doğru değerlendiren bir gelecek vizyonuna odaklanarak; Bölgesel jeopolitikteki ortaklıklarını sağlamlaştırarak; Küresel güç dengelerindeki değişimin nabzını tutarak; Yapısal dönüşümlerini süratle gerçekleştirerek; Savunma sanayiini daha da tahkim ederek; Düşen tarım üretimini süratle artıracak radikal tedbirler alarak; Kriz içindeki ekonomisini ani şoklara dirençli hale getirerek; Altın ve döviz rezervlerini artırarak; Teknolojik değişim süreçlerine intibak ederek; Toplumsal zaaf unsurları oluşturabilecek bütün suç çetelerini tasfiye ederek girmelidir."

Kaynak: ANKA

