Davutoğlu'ndan Cumhur İttifakı'na Eleştiri - Son Dakika

Davutoğlu'ndan Cumhur İttifakı'na Eleştiri

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Cumhur İttifakı için "Türk tarihinin en bilinemez koalisyonu" yorumunu yaparken, Erdoğan'la Bahçeli'nin dünkü görüşmeleri sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmemesini eleştirdi, ittifakın ilkelere dayanmadığını söyledi.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Cumhur İttifakı için "Türk tarihinin en bilinemez koalisyonu" yorumunu yaparken, Erdoğan'la Bahçeli'nin dünkü görüşmeleri sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmemesini eleştirdi, ittifakın ilkelere dayanmadığını söyledi

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