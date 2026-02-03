Davutoğlu'ndan Suriye Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Davutoğlu'ndan Suriye Açıklamaları

03.02.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Davutoğlu, Suriye'de merkezi devlet yapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) –

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'de merkezi devlet yapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Suriye ordusunda tek bir hiyerarşi olmalı. Kürtler, Araplar, Türkmenler, Aleviler, Dürziler; Suriye devletinin içinde yer almalı. Suriye devleti güçlü olursa Suriye Kürtleri de refah içinde olur; Suriye Kürtleri huzurlu değilse Şam yönetimi de huzurlu olamaz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından liderler açıklama yaptı.

Davutoğlu, Suriye merkezli bölgesel gelişmelere dikkati çekerek, Türkiye'nin çevresine barış yayan bir politika benimsemesi gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanlarına özellikle Suriye'ye ilişkin gözlemlerini paylaştıkları için teşekkür ederek, "Öyle bir tarih eşiğindeyiz ki iktidarda olsun muhalefette olsun bütün siyasi liderlerin, bütün aydınların, önümüzdeki kritik dönemi düşünerek sağduyulu bir tutum alma ihtiyacı var" diye konuştu.

Uluslararası sistemde ciddi kırılmalar yaşandığını ifade eden Davutoğlu, "Dünya, Hürmüz Boğazı'na giden Amerikan donanmasının İran'a ne zaman müdahale edeceğini konuşuyor. İsrail'in provokatif dili giderek keskinleşiyor. Rusya-Ukrayna savaşı bütün yıkıcılığıyla sürüyor. Anadolu gibi Avrasya'nın tam merkezinde yer alan bir ülkede yaşayanlar olarak artık Türkiye'den başlayarak çevreye barış yayan bir politikayı benimsemek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sürecin üç ayağı var: Türkiye, Irak ve Suriye"

Orta Doğu'da olası bir büyük çatışma riskine işaret eden Davutoğlu, barışın ancak bölgesel ve çok ayaklı bir yaklaşımla tesis edilebileceğini vurgulayarak, "Bu sürecin üç ayağı var: Türkiye, Irak ve Suriye. Irak ayağı silahsızlanma açısından önemlidir. Kuzey Irak'ta örgütün silahlı yapısı var oldukça Türkiye'de barışı tesis etmek zordur. Suriye ayağı önemlidir; çünkü Suriye'deki Kürtlerin yaşadığı acıyı Türkiye'deki Kürtlerin ve Türklerin hissetmemesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ayağında ise demokratik bir çerçeveye işaret eden Davutoğlu, "Türkiye'nin bütün unsurlarıyla, tam bir aidiyet bilinci içinde toplumsal barışı tesis ederek yoluna devam etmesi gerekir" dedi.

"Kimse yabancı güçlere dayanarak savaş başlatmamalı"

Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Davutoğlu, SDG ile Şam yönetimi arasında sağlanan uzlaşmaya dikkati çekerek, "Suriye, SDG ve Şam yönetimi oturdu ve bir mutabakat yaptı. 30 Ocak mutabakatı Suriyelilerin kendi mutabakatıdır. Kimse yabancı güçlere dayanarak savaş başlatmamalı. Bu güçler ihtiyaçları bittiği anda desteklediklerini ortada bırakır. Afganistan bunun en çarpıcı örneğidir" diye konuştu.

Davutoğlu, Suriyelilerin kendi aralarında uzlaşmasının kritik olduğunu belirterek, "Kimse bu mutabakat üzerinden Türkiye'de Kürtlerle Türkleri, Suriye'de Kürtlerle Arapları karşı karşıya getirmesin. Böyle bir tehlike yok. Bu mutabakatın arkasında durulmalı" dedi.

"Türk, Kürt'e güvenecek; Kürt, Türk'e güvenecek"

Etnik ve mezhepsel ayrışmalara karşı uyarıda bulunan Davutoğlu, "Türk, Kürt'e güvenecek; Kürt, Türk'e güvenecek. Türk Arap'a, Arap Türk'e güvenecek. Bizim kaderimiz ortak. Aramıza fitne sokanlar birimizi diğerine karşı güçlendirmek için değil, hepimizi imha etmek için bunu yapar" ifadelerini kullandı.

Gazze üzerinden örnek veren Davutoğlu, "Gazze'nin yıkımı üzerine tatil sitesi hayali kuranların derdi Türk, Kürt ya da Arap değildir. Biz aklımızı başımıza almak zorundayız" dedi.

"Kürtler, Araplar, Türkmenler, Aleviler, Dürziler Suriye devletinin içinde yer almalı"

Davutoğlu, Suriye'de merkezi devlet yapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Suriye ordusunda tek bir hiyerarşi olmalı. Kürtler, Araplar, Türkmenler, Aleviler, Dürziler Suriye devletinin içinde yer almalı. Suriye devleti güçlü olursa Suriye Kürtleri de refah içinde olur. Suriye Kürtleri huzurlu değilse Şam yönetimi de huzurlu olamaz" diye konuştu.

İnsani yardımların önemine de değinen Davutoğlu, güvenlik risklerinin azalması halinde Türkiye'nin Suriye'deki tüm kesimlere yardım elini uzatması gerektiğini söyledi. Sınır kapılarının anlaşmaya uygun şekilde Suriye yönetimine devredilmesi sonrası insani ve ekonomik yardımların artırılabileceğini belirtti.

Davutoğlu'nun, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporunun yayınlanmasının geciktiğini öne sürdü.

"Kayyum uygulamalarına son verilmeli"

Kayyum uygulamalarına da değinen Davutoğlu, "Partimizin kayyumla ilgili politikası nettir. En başından beri kayyum uygulamalarına karşı çıktık. Kayyum uygulamalarına son verilmeli" dedi.

"Türk-Kürt-Arap ayrımı üzerinden bizi bölmek isteyen varsa bilin ki orada bir düşman parmağı vardır"

6 Şubat depremlerini örnek veren Davutoğlu, "Depremde 'Sesimi duyan Türk var mı, Kürt var mı, Arap var mı?' denmedi. 'Sesimi duyan insan var mı?' denildi. Bugün dünyada bir jeopolitik deprem yaşanıyor. Türk-Kürt-Arap ayrımı üzerinden bizi bölmek isteyen varsa bilin ki orada bir düşman parmağı vardır" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, siyasi aktörlere de çağrıda bulunarak, "Dili sakinleştirmek lazım. Türkiye'nin ve çevre bölgenin barışına odaklanmalı ve birbirimize güvenmeliyiz" dedi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Suriye Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

20:19
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar’a ceza istiyor
Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a ceza istiyor
20:15
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı’ya takıldı
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:41
Keçiören Belediyesi’nde tartışma yaratacak “uyuşturucu testi“ uygulaması
Keçiören Belediyesi'nde tartışma yaratacak "uyuşturucu testi" uygulaması
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:29
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 20:42:34. #7.11#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Suriye Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.