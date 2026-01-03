Davutoğlu'ndan Tayfun Kahraman Tepkisi - Son Dakika
Davutoğlu'ndan Tayfun Kahraman Tepkisi

03.01.2026 01:56
Ahmet Davutoğlu, hasta tutuklu Tayfun Kahraman'ın durumuna karşı çıkarak derhal tahliye edilmesini istedi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tutuklu Tayfun Kahraman'ın MS atağı geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılması üzerine tepkide bulundu.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok katil ve adi suçlu salıverilirken, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen hasta bir tutuklunun hapiste tutulması adalete de vicdana da sığmaz. Tayfun Kahraman derhal tahliye edilmeli, tutuksuz yargılanmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

