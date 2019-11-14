Son Dakika Haberleri: De Colo, sakatlığı nedeniyle CSKA Moskova deplasmanında yok
Son Dakika Spor De Colo, sakatlığı nedeniyle CSKA Moskova deplasmanında yok - Son Dakika Spor

De Colo, sakatlığı nedeniyle CSKA Moskova deplasmanında yok

7 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyun kurucusu Nando de Colo, THY Avrupa Ligi'nde yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

De Colo, sakatlığı nedeniyle CSKA Moskova deplasmanında yok, System.String[]

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyun kurucusu Nando de Colo, THY Avrupa Ligi'nde yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli basketbolcunun, Bayern Münih maçının son bölümünde kas spazmına bağlı olarak yaşadığı sakatlık sonrası ağrılarının devam etmesi nedeniyle Rusya kafilesinde yer almadığı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'da de Colo'nun yanı sıra Berkay Candan, Egehan Arna, Ergi Tırpancı ve Ekrem Sancaklı da Rusya deplasmanında olmayacak.

Fenerbahçe, Moskova, Rusya, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:10 Kaynak: AA
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