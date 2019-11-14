Son Dakika › Spor › De Colo, sakatlığı nedeniyle CSKA Moskova deplasmanında yok - Son Dakika Spor
De Colo, sakatlığı nedeniyle CSKA Moskova deplasmanında yok
7 saat önce
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyun kurucusu Nando de Colo, THY Avrupa Ligi'nde yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:10 Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyun kurucusu Nando de Colo, THY Avrupa Ligi'nde yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli basketbolcunun, Bayern Münih maçının son bölümünde kas spazmına bağlı olarak yaşadığı sakatlık sonrası ağrılarının devam etmesi nedeniyle Rusya kafilesinde yer almadığı belirtildi.
Fenerbahçe Beko'da de Colo'nun yanı sıra Berkay Candan, Egehan Arna, Ergi Tırpancı ve Ekrem Sancaklı da Rusya deplasmanında olmayacak.
Rusya'da bir kişi kelepçelendiği radyatörü koparıp karakoldan kaçtı Talisca menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi Roberto Carlos'tan İzlanda maçı öncesi Türkiye'ye destek Rusya, Kamışlı'da askeri üs kurduğunu açıkladı