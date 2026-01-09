DEAŞ'a Finans Sağlayan 17 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
DEAŞ'a Finans Sağlayan 17 Şüpheli Gözaltında

09.01.2026 11:07
Mersin merkezli operasyonda, DEAŞ'a finans sağladığı belirlenen 17 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı.

Mersin merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik, jandarma tarafından düzenlenen MİT destekli eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında aralarında DEAŞ terör örgütü üyelerininde yer aldığı, örgüte finans sağlayan 17 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı desteği ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli olmak üzere Adana, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Gaziantep, Mardin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon 820 bin 467 TL değerinde mal varlığına, 1 adet av tüfeğine ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

