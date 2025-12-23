DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı - Son Dakika
DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı

DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı
23.12.2025 08:30
Ankara'da DEAŞ'ın mali yapılanmasına yönelik 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

BANKA HESAP HAREKETLERİ MASAK RAPORLARI İLE TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; MASAK raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarıyla ülkede ikamet eden ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, 'infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için, medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darul erkam vs.' açıklamalarıyla örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine ve silahlı terör örgütünün Ankara yapılanmasında yer aldıklarına dair deliller elde edilen 10 şüphelinin 23 Aralık 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Şüphelilerin yakalanması ile Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Ankara, Terör

Son Dakika 3-sayfa DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı - Son Dakika

SON DAKİKA: DEAŞ'ın mali yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı kararı - Son Dakika
