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DEAŞ'lı sanığın yargılanmasına başlandı

6 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

DEAŞ'lı sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.


12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık Tarık H. ve avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Tarık H. terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Suriye'de örgüt kamplarına gitmediğini belirten sanık Tarık H, "Hiçbir terör örgütünün üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. 'Ebu Muhammed' kod adını kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanık Tarık H'nin mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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