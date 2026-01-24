DEAŞ Mensuplarının İdam Cezası İnfaz Edildi - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

DEAŞ Mensuplarının İdam Cezası İnfaz Edildi

24.01.2026 10:16
İran'da Eylül 2023'teki otobüs saldırısıyla ilgili iki DEAŞ üyesinin idam cezası infaz edildi.

İran'da Eylül 2023'te bir otobüse düzenlenen, 18 aylık bir bebeğin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyla suçlanan ve terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu ifade edilen iki kişinin idam cezaları infaz edildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, 2023'te Hemedan'da bir yolcu otobüsüne yönelik bombalı saldırıyla ilgili yargılandıkları mahkeme tarafından suçlu bulunan Ersalan Şeyhi ve Amanç Karvançi adlı iki mahkumun idam cezası infaz edildi.

Olay, Eylül 2023'te meydana gelmişti. Tahran'dan Irak'ın Kerbela kentine gitmek üzere ülkenin batısındaki İlam eyaletine doğru yola çıkan otobüse yerleştirilen bombanın Hemedan'da infilak ettirilmesi sonucu, Delvin Rehamiyan adlı 1,5 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetmiş, çok sayıda yolcu yaralanmıştı.

Saldırı, ülkede büyük infiale yol açarken güvenlik güçleri tarafından başlatılan geniş çaplı operasyonlar sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu ifade edilen kişiler yakalanmıştı. İran yargısı, mahkeme sürecinde saldırının DEAŞ adına planlandığının ve örgütsel talimatla gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından sanıklar "muharebe ve yeryüzünde bozgunculuk" suçlarından Ekim 2025'te ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

10:16
