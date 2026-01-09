DEAŞ Operasyonunda 9 Tutuklama - Son Dakika
DEAŞ Operasyonunda 9 Tutuklama

09.01.2026 11:29
Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Mersin, Adana, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Gaziantep, Mardin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a finans sağlandıkları gerekçesiyle 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 milyon 820 bin 467 lira ile av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.