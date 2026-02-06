DEAŞ Üyeleri Yozgat'ta Yakalandı

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.İ.O, H.H.E.S. ve T.A.A, kent merkezi ile Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.