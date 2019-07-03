Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri programı belli oldu

Bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin programı belli oldu.

Bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin programı belli oldu.

Bu yıl 7 gün sürecek şölen, 22 Temmuz Pazartesi günü Masat köyünde bulunan Dede Korkut türbesinin ziyaret edilmesiyle başlayarak, 28 Temmuz Pazar günü ise Aydıntepe Yaylası'ndaki konser ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek.

Konser ve havai fişek gösterilerinin de yer alacağı şölenlerde, Bayburt'un yanı sıra yurt içi ve yurt dışından halk oyunları ekipleri gösteri sergileyecek.

Şölenler kapsamında, başta Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) Başkanı Yahya Akengin olmak üzere ülke genelinden ve Türk dünyasından önemli isimler Bayburt'ta ağırlanacak.

Dede Korkut'un UNESCO tarafından Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası listesine alınmasıyla daha da önem kazanan ve birçok sosyal ve kültürel etkinliğin de yapılacağı şölende, şiir dinletileri, ikramiyeli şölen balonlarının uçurulması, çalıştay, resim sergileri, sempozyum, yüzme ve cirit müsabakaları da gerçekleştirilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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