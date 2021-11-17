Define ararken kanlar içinde kaldılar - Son Dakika

Sosyal medya platformu TikTok'ta birbirinden ilginç ve esrarengiz videolar paylaşılmaya devam ediyor. TikTok'ta Türk definecilerin zor anlarının yer aldığı video ise en çok izlenenler arasına girdi.

"KANITLI" DİYEREK PAYLAŞTILAR

Türk defineciler, bir süredir üzerinde araştırma yaptıkları bölgeye giderek define çıkarmak için etüt çalışması yaptı. Daha sonra tespit ettikleri yeri kazmak için harekete geçen defineciler, hiç beklemedikleri bir olayla karşı karşıya kaldı.

TOPRAKTAN ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Defineciler tam toprağa yöneldikleri sırada ürküten çığlık sesleriyle karşılaştılar. Topraktaki bilinmeyen cisim veya cisimler, definecileri yanlarına yaklaştırmadı.

Topraktan gelen sesle neye uğradıklarını şaşıran defineciler, kaçışmaya başladı ancak yeteri kadar başarılı olamadılar. Kendilerine geldiklerinde üstlerine bakan defineciler, her yerlerinin kana bulandığını gördü.

Olayın ardından büyük korku yaşayan Türk defineciler, şimdilik aynı bölgeye yeniden gitmeme kararı aldı. Ancak videodaki ormanlık alanın nerede olduğu henüz bilinmiyor.