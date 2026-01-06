Define avının sonu kötü bitti! Patlayıcı infilak etti - Son Dakika
Define avının sonu kötü bitti! Patlayıcı infilak etti

Define avının sonu kötü bitti! Patlayıcı infilak etti
06.01.2026 22:27
Konya'nın Ereğli ilçesinde define ararken el yapımı patlayıcı kullanan iki kişi, patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde define ararken kayayı parçalamak isteyen 2 kişi, kullandıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

Konya'da define avının bedeli ağır oldu. İddiaya göre Ereğli ilçesi Zengen ile Kutören mahalleleri arasındaki bir bölgeye define aramaya giden T.E. (41) ve Ö.S. (30) kazdıkları çukurda önlerine çıkan kayayı parçalamak isterken kullandıkları el yapımı patlayıcı infilak etti.

PATLAYICI İNFİLAK ETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Patlamada T.E. ve Ö.S. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
SON DAKİKA: Define avının sonu kötü bitti! Patlayıcı infilak etti - Son Dakika
