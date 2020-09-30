Define arayan 8 kişiye 25 bin TL korona cezası - Son Dakika

Define arayan 8 kişiye 25 bin TL korona cezası

Kırklareli'nin Vize ilçesinde define araştırması yaparken yakalanan 8 kişiye korona tedbirlerine riayet etmedikleri gerekçesiyle 25 bin 200 TL sosyal mesafe cezası kesildi.

Define arayan 8 kişiye 25 bin TL korona cezası, System.String[]

Kırklareli'nin Vize ilçesinde define araştırması yaparken yakalanan 8 kişiye korona tedbirlerine riayet etmedikleri gerekçesiyle 25 bin 200 TL sosyal mesafe cezası kesildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kolluk devriyesi sırasında Vize ilçesi Hamidiye köyü Meleşkoru mevkisinde 1.Derece sit alanı içerisinde 8 kişinin izinsiz olarak define araştırması yapıldığı görüldü. Şüpheliler, ellerinde bulunan 1 adet yılan kamera, 1 adet hava borusu ve 1 adet dalgıç tüpü ile izinsiz olarak define araştırması yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, hakkında "Sit koşullarına aykırı hareket etmek" suçundan adli işlem yapılan E.Ö., A.A., F.G., M.D., S.E., Ö.A., V.Y. ve S.A. isimli şahısların sosyal mesafe kuralına ihlal ettikleri de tespit edildi. Şahıslara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 150 TL olmak toplamda 25 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Türk Lirası, Kırklareli, Define, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Define arayan 8 kişiye 25 bin TL korona cezası - Son Dakika

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