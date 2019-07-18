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Define avcılarına suçüstü

54 dakika önce

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 2 kişi define ararken suçüstü yakalandı.

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KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 2 kişi define ararken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesinde jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında B.K ve V.K isimli 2 şahıs 1. derecede sit alanı içerisinde 2 adet arama çubuğu, 2 adet demir parçası ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltın alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - KIRKLARELİ
Kırklareli, Kıyıköy, Vize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:54 Kaynak: İHA
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